Mourinho fa spesa in Serie A dal Milan alla Lazio | quattro nomi sul tavolo

Joséha tutte le intenzioni di rinforzare il suo Fenerbahce e guarda in casa, ma non solo: serve un difensore e ci sonosulIl Fenerbahce sta vivendo una stagione importante, messa però in secondo piano rispetto a quella del Galatasaray. Le due rivali occupano i primi due posti della SuperLig, con la squadra di Victor Osimhen prima indiscussa con 50 punti in 18 partite. José, allenatore del Fener, in più di un’occasione ha attaccato il sistema arbitrale turco.E’ chiaro che per lo Special One è difficile competere contro una squadra ricca come il Galatasaray, ma allo stesso tempo le critiche per i rigori assegnati sono state molteplici. In questo mercato di gennaio,vuole dei rinforzi per continuare la sua corsa anche in Europa e la necessità porta all’acquisto di un difensore centrale.