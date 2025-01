Lanazione.it - "Medioetruria? Senza risorse". L’opposizione lancia il piano B

Leggi su Lanazione.it

scalda i motori in vista della seduta congiunta di consiglio provinciale e consiglio comunale convocata per domani nella Sala dei Grandi della Provincia. Un’asseblea ad hoc, tema:. Il gruppo Arezzo 2020un appello per ripensare al nodo dell’alta velocità in termini nuovi. "Abbiamo sempre avuto delle perplessità sulla stazione dell’alta velocità - spiega l’ingegnere ferroviario Roberto Barone, del direttivo di Arezzo 2020- ovunque la si voglia realizzare. Pensare a una stazione dell’alta velocità ci obbliga a chiederci quale sarebbe il bacino di utenza, e quindi a quante persone servirà. La soluzione di Creti è stata individuata dopo aver raccolto numeri molto discutibili, che considerano anche il bacino di utenza di Perugia e Siena. Ma è chiaro che, alla fine, si tratta di una soluzione che non accontenterebbe nessuno e che obbligherebbe a tutta una serie di interventi infrastrutturali per servire la località".