La ragazza della palude | tutto quello che c’è da sapere sul film

La: trama, cast e streaming delsu Rai 1Questa sera, mercoledì 15 gennaio 2025, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda La(Where the Crawdads Sing),del 2022 diretto da Olivia Newman con Daisy Edgar-Jones e Taylor John Smith. Ilè tratto dall’omonimo romanzo di Delia Owens. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaCatherine “Kya” Clark è unainfinitamente piena di risorse che cresce in una sperdutaCarolina del Nord. Abbandonata dai genitori e dai fratelli maggiori all’inizio degli anni ’50, Kya impara a sopravvivere da sola. Il suo amico Tate Walker le insegna a leggere e scrivere ed ella si innamora di lui, ma viene lasciata ancora una volta quando lui va al college.Chase Andrews è un quarterback che trascina Kya in un appuntamento con promesse di matrimonio che non si concretizzano mai.