Juventus in città approda il doppio rinforzo | le ultime dalla Continassa

Ultimo aggiornamento 15 Gennaio 2025 20:59 di redazioneFesta grande in casa: il tecnico bianconero Thiago Motta può finalmente abbracciare due nuovi rinforzi.Gli umori non troppo distesi della serata di ieri, dopo il recupero del match contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, sembrano essersi già dissolti alla. Nonostante l’ennesimo pareggio in campionato (il tredicesimo su venti partite totali), la prestazione messa in campo dai ragazzi di Thiago Motta – rimasto forzatamente in tribuna – ha fatto presagire che qualcosa, forse, sta andando verso una nuova direzione.Laaccoglie Alberto CostaNella giornata di oggi, la Vecchia Signora ha ufficializzato l’arrivo di Alberto Costa dal Vitoria Guimaraes. Un’operazione conclusa con molta velocità da Cristiano Giuntoli, intenzionato a consegnare a Thiago Motta unin difesa nel minor tempo possibile.