Gqitalia.it - Joao Fonseca, avversario di Sonego agli Australian Open, porta lo stesso Rolex di Paul Newman

Leggi su Gqitalia.it

Da giorniparlano di lui perché ha battuto in tre set Andrey Rublev, numero 5 al mondo e tra i favoriti. Ma c'è un altro motivo per cui, 18enne tennista brasiliano, numero 112 della classifica ATP, impegnato alle 5 del 16 gennaio proprio contro l'italiano Lorenzo, ha attirato la nostra attenzione: l'orologio cheal polso. Non uno qualunque, ma unCosmograph Daytona Panda.Se scrivi Panda e parli di orologi il pensiero va immediatamente aperché l'attore, da sempre amante dei, indossava un quadrante di questo tipo nel film Indianapolis pista infernale, e non solo: aveva in generale una predilezione per i motivi a panda sui quadranti degli orologi. «Quello dinon è stato il primo Panda in assoluto», spiega il nostro esperto di orologi Ken Kessler, «ma è senza dubbio il più famoso, quindi è anche il più influente».