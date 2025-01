Quotidiano.net - Italia all'avanguardia nell'attuazione del Pnrr: richiesta sesta e settima tranche

L'è uno dei Paesi all'deled è anche il primo ad aver fattoper la. La Commissione e l'collaborano quotidianamente, con l'obiettivo comune di affrontare gli ostacoli e accelerare l'erogazione dei fondi ai beneficiari. Lo afferma all'ANSA un portavoce della Commissione in merito ad uno dei passaggi dello studio sull'industria manifatturiera del 5 dicembre e pubblicato ieri. Lo studio - viene precisato - è stato commissionato dall'esecutivo Ue mae note a pagina 2 viene sottolineato come "non rifletta necessariamente l'opinione della Commissione". "Il Recovery and Resilience Facility è uno strumento basato sui risultati, per cui i pagamenti vengono effettuati agli Stati sulla base dei risultati raggiunti in termini di riforme e investimenti, senza alcun legame con i costi effettivamente sostenuti dagli Stati membri.