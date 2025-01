Ilfoglio.it - Il gruppo Fs presenta un esposto sui disservizi ferroviari: "Troppi incidenti sospetti"

Nuovi guasti e rallentamenti stamattina sulla lineaa per qualche ora a causa di un guasto alla linea tra Montevarchi e Laterina sulla linea alta-velocità Roma-Firenze. Successivamente si è verificato un altro problema tecnico sulle linee Roma-Napoli via Formia e Roma-Nettuno. Tutto ciò è seguito a un'altra giornata di caos e disagi, quella di ieri, che ha visto Roma Termini bloccata, tra i tanti problemi tecnici che si sono verificati. IlFs dichiara sul proprio sito di “aver preparato undenuncia molto dettagliato che ha depositato ora presso le autorità competenti” in relazione all’ennesimo incidente sulla rete e di “un elenco di circostante altamente sospette”. A quanto si apprende la società denuncerebbe “in particolare gli orari in cui si sono verificati alcuni problemi” facendo riferimento al fatto che si tratti sempre di “quelli più complicati per la circolazionea”.