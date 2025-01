I Bon Jovi annunciano l’uscita del libro antologiaBon Jovi | Forever

Metropolitanmagazine.it - I Bon Jovi annunciano l’uscita del libro antologia”Bon Jovi: Forever”

I Bonhanno annunciato nella serata di ieri, 14 gennaio sui socialdi un nuovoantologico, Bon.La rock band pubblicherà presto un’opera in edizione limitata nella quale insieme al racconto ad opera di Jon Bonsaranno presenti immagini realizzate nel corso della carriera da oltre un centinaio di fotografi. Composto da 264 pagine, includerà oltre 1300 immagini d’archivio di cimeli, testi scritti a mano, pass dei tour e manifesti, iconici abiti di scena, chitarre, liste di brani in studio e foto personali. Bonè stato pubblicato in un’edizione limitata comprendente 1150 copie in tutto il mondo, ognuna delle quali sarà autografata da Jon Bon. Ilè rilegato a quarto di pagina in pelle vegana nera ed è confezionato in una scatola a conchiglia nera fatta a mano con un cuore e un pugnale d’argento.