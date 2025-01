Finanziamenti statali ottenuti indebitamente | danno da 600mila euro Indagate dalla Finanza 11 persone in provincia di Latina

Leggi su Dayitalianews.com

La Guardia didi, su disposizione della Procura della Repubblica di Velletri, ha eseguito un ingente sequestro preventivo di circa 600 milanei confronti di sei società (italiane e ungheresi) e cinquefisiche italiane. Gli indagati sono accusati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio, autoriciclaggio, emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta e false comunicazioni sociali.Un Sistema Fraudolento per OttenerePubbliciLe indagini, condotte dai Finanzieri della Compagnia di Fondi, hanno svelato un complesso meccanismo illecito orchestrato per ottenere un finanziamento garantito dal Fondo di Garanzia Legge 662/96, destinato a una società operante nel settore del commercio all’ingrosso di carni fresche nelladi Roma.