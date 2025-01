Cityrumors.it - Emergenza amianto nella sede Rai: ecco la decisione per i dipendenti

Improvvisa, ma improcrastinabile la svolta che l’azienda pubblica ha dovuto prendere per salvaguardare la salute di tutti i suoiLivelli dioltre i limiti regolamentari in alcune aree dello storico palazzo costringono la Rai ad anticipare i tempi di uscita dalla vecchiadi Viale Mazzini, nel quartiere Delle Vittorie a Roma e ad estendere lo smart working per tutti i lavoratori. La, comunicata oggi dall’amministratore delegato Giampaolo Rossi al consiglio di amministrazione, è stata presa proprio per salvaguardare la salute di tutti iche non si erano sposati anni fadi Saxa Rubra.Rai:laper i– Cityrumors.itLa maestosa scultura in bronzo del “cavallo morente” ad opera di Francesco Messina al suo esterno, è stata da sempre il simbolo che indicava l’ingresso principale dellacentrale della Rai a Roma nel quartiere Delle Vittorie.