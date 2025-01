Ilrestodelcarlino.it - Due recensioni negative, cliente condannata: multa e risarcimento da 7mila euro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Recanati, 15 gennaio 2025 – “Il locale una bettola e i proprietari cafoni”. È stataper diffamazione una donna di 53 anni, nata a L’Aquila, che aveva lasciato prima su TripAdvisor e poi sulla pagina Facebook “Gufo? No grazie!” duesu un ristorante di Recanati. Le duele sono costate parecchio care. Ieri, in tribunale a Macerata, infatti il giudice Andrea Belli ha condannato la 53enne a 2 miladie ad undi 5 milaalla proprietaria del ristorante. Il pubblico ministero Raffaela Zuccarini aveva chiesto la condanna a sei mesi. La titolare del locale, che si era costituita parte civile al processo, era assistita dall’avvocato Paolo Carnevali. I fatti risalgono al 19 e al 24 agosto del 2017. Secondo l’accusa, la donna finita nei guai per diffamazione, dopo essere stata a cena con la famiglia nel locale della città leopardiana, avrebbe lasciato sul noto sito diun commento ritenuto negativo e offensivo, lamentando un ritardo nel ricevere i primi piatti ordinati.