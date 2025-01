Ilgiorno.it - Chiuso un panificio di Monza: “Condizioni igieniche estremamente gravi”

, 15 gennaio 2025 –precarie,un. Esito dei controlli serrati effettuati negli scorsi giorni dagli agenti della polizia locale di, che hanno messo a segno due operazioni fondamentali per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente. Alle 13.30 di ieri, gli agenti della polizia locale insieme al personale dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) hanno disposto la chiusura immediata di unnel quartiere S. Albino. Le verifiche hanno evidenziatoigienico-sanitarie, tali da rappresentare un rischio per la salute pubblica. Il provvedimento, attuato ai sensi dell’articolo 6 della Legge 193/2007, testimonia l’impegno concreto delle autorità nel garantire standard di sicurezza per i cittadini. Ed è stato dato anche un colpo all’illegalità ambientale: fermato un trasporto illecito di rifiuti.