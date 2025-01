.com - Carta d’identità elettronica, nuovo open day a Roma 18 e 19 gennaio

Leggi su .com

day aper chi ha bisogno della(Cie). Nel prossimo fine settimana sabato 18 e domenica 19saranno aperti come sempre i chioschi del centro storico e il punto di via Petroselli. Solo sabato invece saranno attivi gli sportelli anagrafici di tre municipi. L’importante in ogni caso è riuscire a prenotare l’appuntamento obbligatorio, sul sito dedicato del Ministero che “aprirà” alle richieste da venerdì mattina.day a18 e 19Gliday dedicati alla(Cie) continuano il 18 e del 19, con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi III, VI e VII nella giornata di sabato 18e degli ex Punti Informativi Turistici di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino e piazza Santa Maria Maggiore che, insieme al punto di rilascio di via Petroselli 52, saranno attivi anche domenica 19