Caprile | Quando ho avvisato il Napoli di voler giocare di più mi hanno subito fatto sapere del Cagliari

Eliaè da una settimana il nuovo portiere del. Alè arrivato – in uno scambio di prestiti – Simone Scuffet, altro ragazzo (ormai 28enne) dichiarato come predestinato ad inizio carriera. Un compaesano di Meret, tra le altre cose. L’ormai ex portiere delè oggi intervenuto in presentazione dinanzi alla stampa sarda e ha parlato della sua esperienza napoletana, oltre che in generale delle sue aspirazioni come calciatore.: «Ho espresso alla volontà di andare a»Di seguito un estratto della conferenza di presentazione al:Quanto ha impiegato a dire sì al?«Pochissimo. Sapevo che poteva essere una grande occasione. Contro il Milan houna grande prestazione, ma l’ha fatta pure tutta la squadra. Ora testa al Lecce. Sono molto contento di essere qui.