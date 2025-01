Sport.quotidiano.net - Basket Eurolega, Milano vince ancora: Berlino travolta 100-68

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 14 gennaio 2025 – L’EA7 Emporio Armaninon fa sconti neppure al fanalino di coda Albae lo batte con un perentorio 100-68 facendo un importante balzo di classifica in: l’Olimpia, che per la quarta volta nelle ultime quattro gare ha toccato i 100 punti segnati, raggiunge infatti quota 12 vittorie europee stagionali e arpiona Fenerbahce Istanbul e Stella Rossa Belgrado al quarto posto in graduatoria. A trascinare i biancorossi a questo ennesimo sigillo ci hanno pensato la difesa, che nel terzo quarto ha concesso soltanto 10 punti ai tedeschi a fronte dei 31 mandati a bersaglio, e il terzetto formato da Nikola Mirotic (21 punti con 3/3 da due, 4/7 da tre e 3/3 ai liberi, a cui si aggiungono anche 5 rimbalzi, 2 palloni recuperati e un assist per un complessivo 28 di valutazione), Zach LeDay (18 punti e 6 rimbalzi) e Shavon Shields (16 punti).