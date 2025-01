Thesocialpost.it - Ucciso in casa con oltre 80 coltellate: scoperta la verità dietro l’orribile omicidio

Leggi su Thesocialpost.it

Antonio Rizzi, un operaio 42enne con precedenti penali di Bari, è stato arrestato ieri sera per l’volontario aggravato dalla crudeltà di Francesco Dogna, un uomo di 63 anni che viveva da solo nel quartiere Santo Spirito di Bari.Leggi anche: Caterina massacrata così dal figlio: follia in Italia, cos’ha scatenato l’orroreL’sarebbe stato commesso la notte tra il 7 e l’8 gennaio al culmine di una lite, per gli inquirenti “verosimilmente a seguito di incomprensioni relative all’uso di stupefacenti“.Nel decreto di fermo si legge anche che il movente potrebbe risiedere nella volontà di Rizzi di ottenere dei soldi da Dogna a causa delle difficoltà economiche in cui versava. Dogna, come emerso dall’autopsia, è statocon 85 fendenti, sferrati con due coltelli recuperati nella cucina dell’appartamento.