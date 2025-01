Donnapop.it - Su Canale 5 torna Zelig con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio: ecco chi sarà il super ospite della prima puntata

Leggi su Donnapop.it

Dopo una lunga attesa,su5 con una nuova edizione ancora più spettacolare. La storica trasmissione comica promette di coinvolgere il pubblico con un mix di allegria, novità e grande intrattenimento. Il programma, che vedrà la riconferma alla conduzione di, si arricchisce quest’anno di una scenografia completamente rinnovata, un corpo di ballo e una band dal vivo, per un’edizione che vuole essere ancora più coinvolgente.La grande attesa è per la, in cui il pubblico avrà anche l’opportunità di vedere unmusicale che sta facendo furore in questo periodo.Tutto su2025: quante puntate, chi sono i comici, quando va in onda2025 si compone di tre puntate, che andranno in onda inserata su5.