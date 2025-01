Lopinionista.it - Sex Pistols, Live in the Usa 1978: tre leggendari concerti inediti disponibili per la prima volta

LONDRA – “Ah-ha-ha. Hai mai avuto la sensazione di essere stato imbrogliato?”: questa è la celebre frase con cui il frontman dei Sex, Johnny Rotten, concluse l’ultimo show dei Sexsul palco del Winterland Ballroom di San Francisco il 14 gennaio. I fan dei Sexpotranno finalmente capirne il significato con l’uscita di tre album con altrettanticompleti tratti dalo tour statunitense del.A partire dal prossimo 28 febbraio i tre album saranno pubblicati in vinile colorato con cadenza di uno al mese, per primo lo show di San Francisco, quindi le esibizioni di Atlanta (South East Music, 5 gennaio) e Dallas (Longhorns Ballroom, 10 gennaio); in coincidenza con l’ultima uscita in vinile (24 Aprile 2025) isaranno pubblicati anche in un box di tre CD e in digitale.