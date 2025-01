Unlimitednews.it - Sanità, petizione UAP contro revisione tariffe verso le 50 mila firme

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – L’AISI – Associazione Imprese Sanitarie Indipendenti interviene con fermezza sulla delicata questione del nuovo tariffario nazionale per la specialistica ambulatoriale, approvato in modo unilaterale e giudicato insostenibile per le strutture sanitarie private accreditate e pure.Lalanciata dall’UAP – Unione Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità Privata, che denuncia i danni gravissimi provocati da questa misura, sta rapidamente avvicinandosi alle 50.000, dimostrando il forte appoggio da parte di cittadini e operatori preoccupati per il futuro dellaitaliana.“Laal ribasso di questeè una decisione insensata e profondamente ingiusta. Metterà in ginocchio un settore che ogni giorno offre servizi di qualità a milioni di italiani”, ha dichiarato Karin Saccomanno, presidente di AISI.