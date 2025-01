Ilrestodelcarlino.it - Roccafluvione capitale del tartufo nero

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Ascoli)Il borgo di, nell’Ascolano, si prepara a diventare protagonista degli itinerari enogastronomici grazie alla prima edizione delFestival, dal 24 al 26 gennaio. Un’opportunità per immergersi in tradizioni, cultura e innovazione del Piceno, promuovendo ilcome simbolo di sostenibilità e ricchezza culturale. L’evento è stato presentato in Regione, ad Ancona, dall’assessore regionale Andrea Maria Antonini (agricoltura e attività produttive), da Luigi Contisciani, presidente Bim Tronto, dal presidente di Camera Marche, Gino Sabatini, dal sindaco Emiliano Sciamanna e da Giuseppe Amici, presidente Unione montana Tronto e Valfluvione. "Le Marche sono una delle poche regioni a poter vantare iltutto l’anno – ha detto Antonini – con ben nove tipologie distribuite in tutto il territorio.