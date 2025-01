Nuova casa della scherma italiana a Riccione Azzi | Svolta storica

Leggi su Sportface.it

La giunta comunale diha dato il via libera alla realizzazione del nuovo Centro tecnico federale nazionale. Uno degli sport d’eccellenza del Bel Paese avrà dunque la propriae quello che sarà messo in piedi in terra romagnola sarà un progetto strategico che trasformerà la cittàRiviera in un punto di riferimento per questa disciplina sportiva. Sarà proprio la Federazionead attuare l’iniziativa: si occuperà interamenteprogettazione ecostruzione dell’impianto, che sorgerà nelle vicinanze del palazzetto Play Hall.“Questo intervento rappresenta un’opportunità significativa per il territorio, non solo in termini di sviluppo infrastrutturale, ma anche per il suo impatto positivo sul turismo e sulla comunità locale – sottolinea una notaFis -.