Ilfattoquotidiano.it - Meloni firma il dpcm che attua l’esclusione dall’Isee di titoli di Stato e buoni postali fino a 50mila euro di valore

Sta per diventare operativa la possibilità di escludere dal calcolo dell’Isee idi, prevista dalla legge di Bilancio del 2023 ma rimastara inta. Col risultato che chi in questi giorni ha rinnovato il documento se li è visti inserire nell’indicatore necessario per chiedere l’assegno unico universale per i figli, il bonus asilo nido o qualsiasi altro aiuto pubblico. Giorgiahato ilcon le modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159 che fissa le regole per le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Isee. Il nuovo decreto – spiega una nota – nell’ottica di “garantire certezza del diritto” a contribuenti ed enti recepisce novità intervenute nel tempo che hanno modificato il testo del Regolamento che disciplina lo strumento da presentare per accedere ottenere misure di welfare e di assistenza agevolate erogate dalloe dagli enti locali.