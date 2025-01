Ilgiorno.it - Manca l’autista, salta il bus. Il sindaco di Bareggio: “Disservizio inaccettabile”

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano) – Paghi regolarmente l’abbonamento ma poi scopri che il servizio non è sempre garantito. Non solo perché è stato proclamato uno sciopero. Basta chedesignato per guidare il mezzo quella mattina non si presenti al lavoro, perché ha l’influenza o per qualsiasi altra giustificazione, e resti a piedi. Tutti quelli che attendono l’autobus, anche alle altre fermate ae a Cornaredo prima di arrivare a Milano, mediamente una quarantina di persone per ognuna delle corse programmate nell’arco della giornata. A scuola o al posto di lavoro ci arriverai in ritardo, dopo aver rimediato un passaggio in auto da un familiare o da un conoscente. Questo, a, è assai frequente, soprattutto per le prime cinque corse della mattinata, calendarizzate tra le 6,27 e le 7,47, della linea-Molino Dorino, la z424 gestita da Atm.