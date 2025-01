Ilrestodelcarlino.it - L’Artico, i suoi segreti e le radiocomunicazioni

Taglio del nastro, questo giovedì alle 15 al Museo Archeologico di via dell’Archiginnasio 2, per due mostre scientifiche del Consiglio nazionale delle ricerche: ’Artico. Viaggio interattivo al Polo Nord’ e ’Obiettivo Scienza’ che rimarranno aperte fino al 2 marzo e visitabili gratuitamente. Si tratta di una convenzione firmata dall’Unità Comunicazione del Cnr con il Settore Musei Civici Bologna, e grazie al supporto dell’Area Territoriale della Ricerca del Cnr, che ha un accordo di collaborazione con il Comune. In particolare ’Artico. Viaggio interattivo al Polo Nord’ è una mostra interattiva che guida il pubblico - attraverso installazioni fisiche e multimediali, esperimenti interattivi, apparecchiature scientifiche, ricostruzioni in scala, documenti, oggetti e immagini suggestive - alla scoperta del, delle sue peculiarità e dei fenomeni osservati, da anni oggetto di studio da parte del Cnr anche attraverso la stazione di ricerca ‘Dirigibile Italia’ situata a Ny Ålesund, nelle Isole Svalbard.