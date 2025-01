Ilrestodelcarlino.it - L’amico Padovano: "La giustizia?. Ci credo ancora"

Vedi Michelee ripensi a momenti storici per il calcio di casa nostra, a quegli anni Novanta in cui si rese protagonista con la maglia della Juventus. Il gol contro il Real Madrid in Champions, e poi, sempre nel 1996, la rete dal dischetto nella finale di Roma contro l’Ajax, che consegnò il trofeo ai ragazzi di Lippi. In quel momento, Michele, uno dei migliori amici di Denis Bergamini ai tempi del Cosenza, aveva fatto tredici al Totocalcio, e non si sarebbe mai immagino diciassette anni di bufera giudiziaria, dal 2006 al 2023. L’ex calciatore bianconero, che in questi anni non ha mai saltato le iniziative in ricordo di Bergamini, ieri si è presentato a Boccaleone assieme al figlio, che non a caso si chiama Denis e che è nato pochi anni dopo la tragedia dell’ex compagno. Sorrisi, un abbraccio commovente con Donata e tante pacche sulle spalle con gli amici di un tempo.