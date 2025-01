Ilrestodelcarlino.it - La regola del derby: ko che non fa male

Una sconfitta come quella di domenica scorsa, tra l’altro in un, non è una tragedia: al Del Conero la Fermana ha concretizzato l’unica vera occasione da gol che ha creato, ma è vero che per il resto è apparsa più lucida, più determinata e agguerrita dei dorici, e alla fine è riuscita a centrare il risultato pieno, anche se il pareggio sarebbe stato certamente un risultato più equo per quanto visto in campo. Alluci e compagni hanno cominciato bene: prima una clamorosa occasione con Martiniello con relativa risposta del portiere classe 2005 Daniel Perri – l’ex biancorosso che giocava nella primavera dorica, lo scorso anno, è titolare in maglia gialloblù da nove gare – e poi il gol annullato per fallo di mano ad Amadori. Un inizio di gara piuttosto promettente, per i dorici, ma con il trascorrere dei minuti la Fermana ha preso coraggio e ha costruito anche lei qualche occasione degna di nota.