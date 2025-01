Metropolitanmagazine.it - La prima udienza del processo per impeachment a carico dell’ex presidente sudcoreano è durata solo quattro minuti

Oggi, martedì 14 gennaio, alle 14:00 ora locale (le sei in Italia), ha avuto luogo ladelle cinque udienze delperdi Yoon Suk-yeol. Ilè finito sul banco degli imputati per aver imposto la legge marziale, lo scorso 3 dicembre. Nelle prossime sedute, previste per il 16, 21 e 23 gennaio e per il 4 febbraio, i giudici dovranno stabilire se la sua sia stata una scelta incostituzionale o un tentativo di colpo di Stato.A seguito della decisione di procedere con le accuse, Yoon è stato sospeso dall’in; il tribunale ha sei mesi di tempo per riabilitarlo o confermarne la rimozione, che può avvenirecon almeno sei voti favorevoli su otto.Lapera Yoon Suk-yeolL’exYoon Suk-yeol, aperLa, in ogni caso, si è rivelata un buco nell’acqua delladi appena