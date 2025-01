Lanazione.it - Il forte vento fa paura. Pioppo su uno scuolabus. Tragedia scampata

RIGNANO SULL’ARNO (Firenze)sfiorata a Rignano sull’Arno (Firenze) per colpa delle fortissime raffiche diche hanno spazzato tutta la Toscana: unsi è abbattuto di schianto sulla strada comunale di Selceto. Proprio in quel momento stava transitando un pullman dell’Alterini che presta servizio per il Comune come trasporto scolastico. Il mezzo è stato colpito all’improvviso e in pieno sul parabrezza. "Non ho avuto nemmeno il tempo di frenare – racconta l’autista Andrea, appena dimesso dall’ospedale dove è stato portato per accertamenti – Ho visto solo rompersi il parabrezza e sono stato investito dalle schegge di vetro. Ho riportato qualche escoriazione e una piccola ferita alla gamba. Ma i bambini stanno bene: hanno avuto tantae qualche graffio". A bordo c’erano 8 piccoli studenti delle scuole materne e elementari del capoluogo.