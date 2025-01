Puntomagazine.it - Il Club Schema Salerno impone il fattore campo: 8 medaglie nel fioretto agli Interregionali Under 14

Baronissi: Grande successo organizzativo con oltre 600 atleti presenti al PalaUnisa. Tre ori, tre argenti e due bronzi ottenuti da fiorettisti salernitaniBARONISSI – Brillano i fioretti delSchermanella Prova Interregionale14 disputata lo scorso fine settimana sulle pedane “di casa” del PalaUnisa di Baronissi. Tre ori, tre argenti e due bronzi è il bottino delle ottoconquistate dai fiorettisti salernitani, a cui si uniscono tanti altri piazzamenti di rilievo nella kermesse che ha visto la partecipazione – complessivamente, nel weekend – di oltre 600 giovanissimi atleti in rappresentanza di tutte le società dalle regioni Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Molise.Doppia tripletta per ilSchermache in due competizioni ha monopolizzato il podio.