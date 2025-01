Lanazione.it - Il cardiologo di fiducia: "Oliviero non ha sofferto ed è stato un guerriero"

Leggi su Lanazione.it

di Gabriele Masiero PISA "ha vissuto tutta la sua vita al di fuori delle convenzioni e muore nello stesso modo. Il suo è un momento di passaggio totalmente privato". Così Michele Emdin, suodi, direttore del dipartimento cardio-toracico della Fondazione Monasterio e docente alla Scuola Sant’Anna, ha voluto ricordare il grande fotografo. Anteponendo prima la cifra della sua esistenza, a quella del paziente che ha conosciuto in questi ultima anni di vita: "L’ho già detto nei mesi scorsi e lo ripeto ora - ha aggiunto il medico - Toscani èunche ha combattuto la malattia". Ed èun uomo "fuori dalle convenzioni" fino all’ultimo. Non ci ssrà una camera ardente e il suo corpo sarà cremato, a Livorno, in forma privatissima. Toscani, ha aggiunto poi Emdin parlando del paziente, "non haed è morto in seguito a un incidente che nulla ha a che vedere con la sua patologia cardiaca, è stata una complicanza non cardiologica a determinarne il decesso: in ospedale a Cecina tutto lo staff medico èperfetto, così come lo èil suo medico di base enon ha".