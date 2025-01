.com - Ginevra annuncia il nuovo album Femina, anticipato dal brano 30 anni

è il titolo deldi inediti di, ad anticipare la release ilsingolo 30Esce venerdì 24 gennaio, ildi inediti di(Asian Fake/Sony Music Italy). Ad anticipare la release, insieme ai precedenti cupido e my baby!, ilsingolo 30, in uscita venerdì 17 gennaio; undal tono malinconico e intimo che racconta un’età delicata, sognante e complessa in cui ci si deve destreggiare fra confusione, pressioni sociali e aspettative.è un disco centrato sul tema della femminilità chededica a sé stessa, alle donne più importanti della sua storia, alle donne vittime di violenza e alle donne che non conosce di persona ma che come lei lottano ogni giorno al suo fianco per una società più equa. La volontà diè stata ed è quella di ricercare e di rappresentare la sua idea di femminilità, in tutte le sue sfaccettature, anche attraverso l’immaginario estetico.