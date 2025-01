Ilgiorno.it - Cantù, incendio in una villetta: in fiamme il tetto, colonna di fumo nel cielo

, 14 gennaio 2025 - Intervento di soccorso tecnico urgente in corso da parte dei vigili del fuoco a, in via Monte Generoso, dove è scoppiato unche sta coinvolgendo ildi unaa due piani. Per domare il rogo, sono impegnati gli uomini della sede centrale di Como, e dei distaccamenti die di Erba, per un totale di sei mezzi di soccorso. Al momento non sono ancora state chiarite le cause: non è escluso che lesiano stata generate accidentalmente da un surriscaldamento, concentrando l’in un unico punto centrale deldove si è sviluppata ladivisibile a chilometri di distanza. Non risultano feriti.