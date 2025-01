Sport.quotidiano.net - Atlete transgender, negli Usa vogliono proibire lo sport a scuola

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il tema degli atletiè uno dei più dibattutiultimi anni, a livello mondiale. In Italia una delle paladine del movimento è Valentina Petrillo, prima atleta trans a partecipare alle Paralimpiadi. Dopo l’elezione di Donald Trump,Stati Uniti è in arrivo un provvedimento destinato a moltiplicare le polemiche, perché l’intenzione è quella di vietare alle donnedi prendere parte alle competizioni scolastiche. La Camera dei Rappresentanti ha votato, con la maggioranza repubblicana e il sostegno di Trump, un disegno di legge firmato dal senatore Ron Johnson che vieterebbe agli studentidi competere in squadreive "che non corrispondono al loro genere alla nascita". Un anno fa i democratici avevano bloccato la stessa proposta, ma le elezioni hanno cambiato i rapporti di forza e i repubblicani sono già tornati alla arica.