Atalanta-Juve, le formazioni ufficiali: Scalvini dall'inizio, Pasalic trequartista

Bergamo. Ledintus, match valido per la 19ª giornata di Serie A, recupero dopo il rinvio dovuto alla Supercoppa.Gasperini si affida asulla trequarti preferendolo a Samardzic. Retegui rientra, ma parte in panchina.In difesa c’èa completare il trio con Djimsiti (che è tornato da Udine con 10 punti in testa) e Kolasinac, quest’ultimo diffidato, come Hien, che va in panchina. Zappacosta e Ruggeri sulle fasce, in panchina Bellanova.Nellanon c’è Vlahovic, Thiago Motta (a sua volta squalificato, in panchina il vice Hugeux) si affida a Nico Gonzalez che si adatta a giocare da centravanti.ntus, le(3-4-1-2): Carnesecchi;, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri;; De Ketelaere, Lookman.