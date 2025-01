Quifinanza.it - Alla moda italiana fino a 100 milioni di euro per i “mini contratti di sviluppo”

Leggi su Quifinanza.it

Saranno favoriti “di” per il settore. La novità è inserita nel disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese (Pmi), approvato in sede di Consiglio deistri.Più in generale, la proposta delstro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, è quella di introdurre misure per rafforzare le piccole e medie imprese italiane, ma con un occhio anche alle micro imprese. Da questo punto di vista, l’obiettivo è favorire l’aggregazione, puntare sull’innovazione del sistema produttivo e facilitare l’accesso al credito.Sostegno al compartoa 100diIlstro Adolfo Urso si è detto soddisfatto dell’attuazione del ddl per le piccole e medie imprese. Come affermato dalstro, si tratta di una svolta per la politica industriale del Paese, che vuole valorizzare il ruolo delle piccole e medie imprese come cuore pulsante dell’economia nazionale e dell’identità produttiva del Made in Italy.