Liberoquotidiano.it - Trasporto aereo: Finnair, collaborazione in codeshare con American Airlines per voli sul Messico

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 13 gen. (Adnkronos/Labitalia) - La compagnia aerea finlandesee la statunitenseavviano a partire da gennaio unain, offrendo collegamenti verso 12 destinazioni in. L'accordo include ioperati dadal suo hub di Dallas-Fort Worth verso gli aeroporti di Guanajuato, Monterrey, Ixtapa-Zihuatanejo, Cancún, Cozumel, Guadalajara, Città del, Mérida, Oaxaca, Puerto Vallarta, Querétaro e San José del Cabo. Dallas-Fort Worth, hub di, rappresenta una destinazione strategica per. Durante l'inverno, la compagnia finlandese ha operatogiornalieri verso l'aeroporto texano e, per l'estate 2025, prevede di aumentare ulteriormente la capacità, raggiungendo fino a 11settimanali.