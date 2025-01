Ilrestodelcarlino.it - Sorprende la moglie a letto con l’amante: botte e sprangate

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fermo, 13 gennaio 2025 – Dopo aver sorpreso lacon, l’aveva picchiata violentemente con una spranga, quindi aveva riacciuffato il suo antagonista che, nel frattempo, aveva tentato la fuga gettandosi dal secondo piano, l’aveva trascinato in casa e aveva picchiato a sangue anche lui. Il protagonista del feroce pestaggio, un imprenditore di 45 anni residente a Fermo è finito alla sbarra e, al termine del processo, è stato condannato a due anni e quattro mesi di reclusione per lesioni personale aggravate. Il prologo della vicenda si era consumato qualche giorno prima, quando l’uomo era partito per un viaggio d’affari e prima di andarsene, preoccupato di lasciare lasola, si era raccomandato di inserire sempre l’allarme antintrusione. Una volta arrivato a destinazione, però, sul suo cellulare era comparsa la segnalazione che l’allarme era stato sistematicamente disinserito intorno alla 23 e riattivato alle cinque del mattino.