Anteprima24.it - Salerno, alberi caduti: Comune al lavoro per la sicurezza

Tempo di lettura: 3 minutiÈ stata riaperta nella tarda mattinata di oggi via Lucia di Marino, la strada di Fratte chiusa all’incrocio con via Carlo Gatti, dopo che alcune alberature avevano invaso la carreggiata nella giornata di ieri. Le piante avevano destato preoccupazione anche per la presenza della vicina linea ferroviaria. A scopo precauzionale era stata, dunque, stabilita la chiusura della strada mentre un intervento di tecnici dele vigili del fuoco ha consentito di rimuovere le alberature e riaprire soltanto oggi l’arteria. È stata anche questa una delle conseguenze del forte vento che si è abbattuto nella giornata di ieri sulcapoluogo. I danni maggiori si sono verificati in via Solferino: si attende l’arrivo di un ragno, un mezzo per sollevare i grossi pezzi di tronco segati come prima fase di intervento per ripulire la piazzetta dalle piante venute giù.