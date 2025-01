Lanazione.it - “Roberta Ragusa, donna senza un sepolcro. Logli dica dove sono i suoi resti”

Pisa, 13 gennaio 2025 – “Donnetomba”. L’avvocato Nicodemo Gentile dell’associazione Penelope, che si occupa delle persone scomparse e delle loro famiglie, parla del “più brutale dei femminicidi”, nel giorno in cui ricorre il tredicesimo anno dalla sua scomparsa.sparì in una notte freddissima di gennaio, proprio come quelle che stiamo vivendo. Un mistero lungo ormai oltre dieci anni: per la Giustizia a ucciderla fu iI marito Antonio. “Una moglie e una mamma splendida che non ha un. Questo è il grande rammarico e dolore di tutti i familiari e anche dell’associazione Penelope. Per la famiglia significa non poter elaborare il lutto, una palla di ghiaccio conficcata nell’anima, i parenti non sanno neppureportare un fiore”. Avvocato, il marito è stato condannato anche per la distruzione del cadavere della moglie.