Lapresse.it - Ramy Elgaml, identificati oltre 30 partecipanti a scontri a Roma

Leggi su Lapresse.it

30aglicon la polizia, che si sono verificati sabato sera nel quartiere San Lorenzo adurante il corteo non autorizzato per, il ragazzo di 19 anni morto durante un inseguimento con i carabinieri a Milano, sono statidalla Digos della questura. In giornata verranno notificate già le prime elezioni di domicilio per formalizzare le ipotesi di reato. Durante i disordini, in cui sono state lanciate bombe carta e bottiglie, sono rimasti feriti 8 agenti e un mezzo del Reparto Mobile è stato danneggiato. Tra le persone identificate anche appartenenti a collettivi autonomi di studenti universitari. Delmastro: “Aggressioni teppisti sinistra ma per Schlein colpa destra” “Aggressioni alle forze dell’ordine e città messe a ferro e fuoco dai soliti teppisti di estrema sinistra.