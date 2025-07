L’addio a Fratelli d’Italia di Elisabetta Fedegari dopo le molestie sessuali | Da un partito che difende certi valori mi sarei aspettata altro

Pavia – "Un percorso doloroso della mia vita che mi ha segnato profondamente e molto rammaricato". Elisabetta Fedegari, 44 anni, fatica ad entrare nei dettagli di un momento difficile della sua vita che l'ha portata a denunciare d'aver subito molestie sessuali e un comportamento inappropriato da parte di un iscritto vicino alla dirigenza di Fratelli d'Italia. Anche per queste ragioni, l'avvocata dopo un' "attenta riflessione", ieri ha maturato la decisione di lasciare il partito. "Fin da subito ho messo Fratelli d'Italia a conoscenza di quanto mi stava accadendo – racconta la donna - e purtroppo la reazione è stata di distacco e disinteresse.

