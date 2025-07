Le tariffe di Atm? Milano sfida la Regione | Non vogliamo aumentare il prezzo dei biglietti

Milano – Arianna Censi lo dice chiaramente: “Il mio orientamento è non aumentare le tariffe del trasporto pubblico”. E altrettanto chiaramente aggiunge: “Aumentarle non è obbligatorio. Regione Lombardia ha compiuto una scelta politica”. Parole proferite ieri, a margine di un convegno sulla guida autonoma ospitato al Meet Digital Culture Center. Parole riferite alla delibera approvata nei giorni scorsi proprio dalla Giunta regionale, nella quale si recepisce la possibilità di aumentare i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti dei mezzi pubblici, ma anche alla scelta già compiuta dalla stessa Regione in quanto socia (al 50%) di Trenord: aumentare il prezzo del biglietto del Malpensa Express. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

