Spara in strada poi si arrende | la vittima colpita a una gamba

Forlì, 15 luglio 2025 – All’improvviso, uno sparo. Sono le ore 21 lungo viale Spazzoli, quando si sente la detonazione: un colpo di una pistola ad aria compressa (almeno secondo i primi riscontri) esploso verso un passante. Uno che l’uomo armato conosceva bene. E viceversa. Un solo colpo che ferisce un ragazzo d’origine africana a una gamba. Pochi sono per strada, ma tanti sentono il colpo dalle finestre aperte, si affacciano. E vedono un uomo ferito correre attraversando la strada verso un locale di fronte, nel tentativo di cercare riparo. La trama è tutta da ricostruire. L’innesco, ad ogni modo, è quando i due si incontrano lungo la via. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spara in strada poi si arrende: la vittima colpita a una gamba

In questa notizia si parla di: strada - gamba - spara - arrende

