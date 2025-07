Turista pestata dopo foto denuncia | condannato spacciatore

Porto Sant’Elpidio (Fermo), 15 luglio 2025 – Aveva pestato la turista che aveva avuto il coraggio di fotografarlo mentre spacciava e di denunciarlo pubblicamente in un’assemblea dibattito organizzata dal Comitato residenti Tre Archi per discutere dei problemi del quartiere. Al secondo tentativo la polizia di Fermo lo aveva catturato e nella rete degli uomini della questura era finito un pluripregiudicato marocchino di 35 anni che era stato arrestato a Porto Sant’Elpidio dopo essere stato sorpreso con addosso un coltello e un cacciavite. Il nordafricano è finito sotto processo ed è stato condannato a due anni e otto mesi per lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma bianca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Turista pestata dopo foto denuncia: condannato spacciatore

In questa notizia si parla di: turista - pestata - denuncia - condannato

Turista pestata dopo foto denuncia: condannato spacciatore; Milano, turista picchiata e stuprata in stazione Centrale: marocchino condannato a 8 anni.

Violentò una turista in un bagno: condannato a quattro anni - Nel giugno 2023 aveva conosciuto la turista nel locale, una giovane di 20 anni, e, secondo l'accusa, l'aveva aggredita nel bagno. lanazione.it scrive

Pestata a morte dopo la denuncia per stalking: l’ex fidanzato ... - Pestata a morte dopo la denuncia per stalking: l’ex fidanzato condannato all’ergastolo Fine pena mai per Giovanni Padovani, ex calciatore che uccise in un brutale pestaggio la ex Alessandra ... Si legge su unionesarda.it