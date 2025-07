Quintana la pista bocciata dai cavalieri Colavita | Ecco come faremo

Ascoli Piceno, 15 luglio 2025 – Migliorare la pista. E’ questa la necessità principale in vista della Quintana di agosto, dopo le lamentele sollevate da alcuni cavalieri durante la giostra in notturna di sabato scorso. Numerose le scivolate che hanno visto protagonisti i cavalieri i quali, comunque, sono sempre riusciti a rimanere in piedi ed evitare guai peggiori. E’ innegabile, dunque, che qualcosa vada fatto per fare in modo che tra tre settimane la situazione possa essere diversa e che il tracciato possa essere più performante. Ne è consapevole anche Umberto Colavita, responsabile della pista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Quintana, la pista bocciata dai cavalieri, Colavita: “Ecco come faremo”

In questa notizia si parla di: cavalieri - quintana - pista - bocciata

Quintana, promossi e bocciati. Ecco le pagelle dei cavalieri - Queste sono le pagelle di Ranieri Campello, olimpionico e commentatore di giostra “Il Pertinace” Luca Innocenzi.

Quintana, la pista bocciata dai cavalieri, Colavita: “Ecco come faremo”.

Le critiche dei cavalieri dopo la Quintana: «Sono troppe le scivolate» - ASCOLI Le maggiori difficoltà sulla pista si sono registrate al termine della prima tornata. Come scrive msn.com

Quintana di luglio, l’ammissione del direttore di gara Colavita: «La pista non era al top» - ASCOLI Qualche brivido e polemiche per l’edizione numero 99 della Quintana andata in scena sabato. Si legge su msn.com