le sorprendenti parole di ignazio la russa 2

Firenze, 15 luglio 2025 – "Le sofferenze e le difficoltĂ legate al sovraffollamento degli istituti di pena rappresentano emergenze di fronte alle quali occorre un convinto cambio di passo. La dignitĂ della persone che formano la comunitĂ negli istituti di pena è una necessitĂ , anzi un obbligo". Lo ha detto Ignazio La Russa, presidente del Senato, in un messaggio inviato alla presidente dell'associazione Nessuno Tocchi Caino, Rita Bernardini che peraltro di recente è stata ospite delle Pecore Elettriche.

