Crema (Cremona) – Il prete scalatore, amante delle montagne, don Natale Grassi Scalvini, 65 anni, festeggia la nomina a parroco di Ripalta Arpina con una spedizione in Perù, dove conquista il Nevado Pisco este alto 5760 metri ed è gemello del Nevado Pisco oeste (5752) due vette separate da un avvallamento. La scalata al Pisco è stata portata a termine esattamente 74 anni dopo la conquista della vetta, avvenuta il 12 luglio 1951 “La seconda spedizione in Perù - racconta don Natalke - è stata coronata con l’ascesa al nevado Pisco a 5760m, la quota più alta mai salita da noi”. Quando avete organizzato l’ascesa al Pisco este? “Tornati a Shilla siamo ripartiti il 10 luglio per il rifugio Perù a quasi 4700 e subito abbiamo tentato la salita al nevado Pisco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Crema, l'impresa del prete scalatore. Don Natale conquista il Nevado Pisco: "Esperienza favolosa"