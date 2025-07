15 luglio da Bersani a Sonia Bergamasco | gli appuntamenti di oggi in Toscana

Firenze, 15 luglio 2025 – Volti noti, proposte culturali, visite ai musei, concerti, danza, cinema. Oggi è un giorno ricco di appuntamenti in Toscana. Ecco la nostra guida. Un’intervista a due sulla politica: le domande le faranno le ragazze e i ragazzi delle Sieci, le risposte le dovranno dare Pier Luigi Bersani, ex ministro ed ex segretario del Pd, e l’assessora regionale alle Politiche sociali Serena Spinelli. L’appuntamento è stasera alle 21.30, alla Festa dell’UnitĂ delle Sieci, organizzata al Parco Enrico Berlinguer. A Firenze prosegue l’estate teatrale dei Chille de la balanza con due appuntamenti, oggi e domani, nello spazio dell’ex manicomio fiorentino di San Salv i. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 15 luglio, da Bersani a Sonia Bergamasco: gli appuntamenti di oggi in Toscana

Festa dell'Unità di Sieci 2025: Pier Luigi Bersani e Serena Spinelli (PD) in dialogo con i giovani su lavoro, sociale e futuro della Toscana

