Vacanze già pagate dai clienti ma l’agenzia viaggi ha chiuso all’improvviso | e ora?

Cinisello Balsamo (Milano) – "Dovevo vedere con i miei occhi, perché non ci credevo. Mi sono servita qui per anni. Quando vivevo a Dublino, era l'unica agenzia che riusciva a farmi dei biglietti anche con poco preavviso e senza farmi spendere mezzo stipendio". Davanti al civico 45 di via Garibaldi le persone continuano a fermarsi. Da due settimane ormai l'agenzia Viaggi e Turismo Fly Gs è chiusa. Al telefono non risponde nessuno, i titolari - Franco e Santy Genovese, padre e figlio - non si sono più fatti vedere e sulla vetrina è ancora attaccato un biglietto che recita "Chiuso per motivi di famiglia.

