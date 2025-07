Riccione, 15 luglio 2025 – Selfie con tanto di flash notturno e corse in acqua. Ad allontanare le tartarughe che cercano di nidificare in spiaggia sono i turisti. Alla Fondazione Cetacea stanno arrivando diverse segnalazioni. “Ci riferiamo a comportamenti che finiscono per allontanare le tartarughe in cerca di un luogo sulla spiaggia per nidificare”, spiega Alice Pari volontaria della Fondazione. Sauro Pari, il presidente, nel giorno in cui la grande Caretta caretta aveva depositato un centinaio di uova nella sabbia del Marano, aveva usato queste parole: “Altri esemplari potrebbero provare a nidificare nelle prossime settimane, sempre in queste zone”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Selfie notturni e corse in acqua “Tartarughe molestate dai turisti”